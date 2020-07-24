Сомнительные строительные отходы обнаружены при транспортировке через Нижний Новгород Общество

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Сомнительные строительные отходы обнаружены при транспортировке через Нижний Новгород. Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, 29 июля 2020 года возбуждено административное расследование.

В ходе рейдовых мероприятий в районе Московского шоссе недалеко от поселка Орловские Дворики при поддержке ГИБДД был задержан грузовой автомобиль с отходами производства и потребления. Инспекторы Росприроднадзора незамедлительно выехали на место происшествия.

Необходимые сопроводительные документы на груз у водителя отсутствовали. В соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ транспортное средство было изъято и отправлено на штрафную стоянку.

В ближайшее время будет произведен отбор проб отходов для установления их класса опасности. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, происхождение отходов, а также причастные к их незаконной транспортировке и размещению лица.

Виновные будут установлены и привлечены к ответственности.