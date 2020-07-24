Летние лакомства: нижегородский Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору арбузов и дынь Общество

Бахчевые культуры начали продавать в Нижегородской области. Региональный Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору арбузов и дынь.

Где безопасно покупать?

Ведомство предупреждает нижегородцев, что продавать бахчевые вдоль автомобильных дорог запрещено. Поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу.

Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, что очень опасно.

(фото с сайта theworldnews.net)

Арбузы и дыни безопасно покупать только в санкционированных торговых точках, где есть полный пакет документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах. В конце рабочего дня их необходимо убирать с улицы.

Не стоит забывать и о том, что вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

На что обратить внимание?

Хороший, зрелый арбуз крупный с целостным покровом. Цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.

Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой. Если ноготь легко протыкает арбузную кожу - значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст.

Мякоть красная различных оттенков, семена вызревшие, чёрного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус

(фото с сайта fermer.blog)

"Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди арбузов: ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. В любом случае вам поможет чувство меры, - лучше всего выбирать арбузы среднего размера", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

(фото с сайта mainavi.ru)

Перед тем, как разрезать плоды, не забывайте тщательно их вымыть теплой водой с мылом, т.к. частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, очень быстро размножаются, что может привести к кишечной инфекции.

Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – в нем уже начались процессы микробиологической порчи – и можно получить пищевое отравление.

Как выявить арбуз с нитратами?

Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты.

Цвет мякоти "плохого" арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у "неправильного" арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

(фото с сайта ja.best-wallpaper.net)

Кроме того, необходимо помнить, что арбузы и дыни содержат много клетчатки и сахара и употреблять их маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы надо с осторожностью и в небольших количествах – не более 100 грамм за один прием пищи.