Теплица из поликарбоната: выбор места и порядок сборки

Теплица из поликарбоната хороша тем, что она лёгкая, долговечная, простая в сборке и эксплуатации. Сотовый поликарбонат хорошо держит тепло, он легче стекла и долговечнее плёнки. В качестве каркаса используют металлические или поливинилхлоридные трубы. Последний вариант предпочтительнее, так как ПВХ не гниёт, не подвергается коррозии и хорошо переносит перепады температур.

Можно обойтись и без каркаса, если купить готовую теплицу, которую останется только собрать. Вариант, когда покупают отдельно поликарбонат, крепёж и другие комплектующие, подходит для экономных хозяев.

Выбор места

Теплицу устанавливают так, чтобы она освещалась солнцем большую часть дня, иначе растения будут ощущать недостаток света, и тогда придётся их досвечивать. Для эксплуатации в холодное время года предусматривают возможность обогрева. Отопление может быть твердотопливным, водяным или газовым. Об этом стоит подумать заранее, так как система обогрева будет занимать определённое место.

Как будет ориентирована теплица, зависит от господствующих ветров. Они не должны быть направлены на длинную сторону сооружения. Рассчитывая высоту и определяя конструкцию крыши, важно учесть, что днём растения нужно будет защищать от перегрева. Следовательно, придётся набрасывать на крышу нетканое полотно. Другой вариант остановить внутри электровентилятор. Не стоит размещать теплицу в низине, где застаивается сырой и холодный воздух.

Устройство фундамента и сборка

Когда выбрано место, нужно определиться с фундаментом. Это необязательный, но желательный элемент. Когда теплица стоит на фундаменте, она на не опрокинется даже при сильном порыве ветра. Кроме того, благодаря надёжному основанию можно установить арочную конструкцию на сложном грунте. Весной почва в теплице, установленной на фундаменте, будет прогреваться быстрее, а корни растений, растущих снаружи, не будут попадать внутрь. С фундаментом сооружение получится более прочным и надёжным.

Основание лучше сделать столбчатым или ленточным. Можно облегчить себе задачу и ограничиться деревянным фундаментом, сколоченным из бруса, но нужно учитывать, что дерево не так долговечно, как поликарбонат. Может получиться так, что через несколько лет брус сгниёт, и тогда теплицу придётся разбирать, а потом собирать заново.

На фундамент устанавливают каркас, не забыв определить, где будет находиться дверная коробка. Сначала монтируют вертикальные стойки, потом приваривают раскосые уголки, благодаря которым опорные элементы будут находиться в вертикальном положении.

Следующий этап — приваривание горизонтальных труб. Когда основа будет готова, делают дверной проём. Завершив сборку каркаса, сгибают и закрепляют поликарбонат. Фиксируют листы специальным крепежом для поликарбоната с термошайбой или резиновой шайбой, которая обычно идёт в комплекте. Чтобы влага не проникала внутрь, места соединений промазывают герметиком.

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