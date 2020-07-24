Акция "Мы поддержим" для предпринимателей будет действовать в НБД-Банке до конца августа Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

Акция "Мы поддержим" для предпринимателей будет действовать в НБД-Банке до конца августа. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"НБД-Банк продолжает поддерживать бизнес в непростой экономической ситуации. В рамках акции "Мы поддержим" юридические лица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно открыть расчетный счет", - говорится в сообщении банка.

В пресс-службе пояснили, что при бесплатном открытии расчетного счета клиенты также получают установку и настройку системы Интернет-Банк, выпуск карты к счету по тарифу "Начальный" и льготное обслуживание расчетного счета.

Льготные условия по расчетно-кассовому обслуживанию действуют в течение трех месяцев с момента открытия расчетного счета.

Акция действует до 31 августа 2020 года.

"В самой непростой ситуации НБД-Банк готов сделать шаг навстречу и оказать поддержку предпринимателям. Мы рады, что предпринимаемые нами меры востребованы среди наших клиентов. Мы постоянно держим руку на пульсе событий и реализуемые нами сейчас меры, это лишь начало запланированного комплекса мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса", – сказал начальник управления по развитию филиальной сети ПАО "НБД-Банк" Андрей Ардабьевский.