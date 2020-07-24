"Транснефть-Верхняя Волга" выпустила мальков стерляди в Волгу и Оку Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" осуществило выпуск мальков стерляди в реки Волгу и Оку на территории Нижегородской и Владимирской областей. Всего было выпущено порядка 20 тысяч мальков одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб, рассказали в пресс-службе компании.

"В регионе проводится комплекс мероприятий по восстановлению популяции стерляди. В первую очередь это рыбоохранные, поскольку данный вид занесен в красную книгу Нижегородской области. Важным элементом этой работы является искусственное зарыбление, и в этом вопросе большую роль играют ответственные природопользователи", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть" на период 2019-2021 гг. Удовлетворительное состояние мальков перед выпуском в водную среду было подтверждено главой комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Николаем Бондаренко.

Выпуск мальков стал первым этапом реализации экологических мероприятий АО "Транснефть-Верхняя Волга" по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2020 году. Всего с июля по октябрь в реки Волгу и Оку планируется выпустить более 75 тысяч мальков стерляди.

АО "Транснефть-Верхняя Волга" ежегодно проводит мероприятия по искусственному зарыблению. В 2019 году акционерное общество выпустило в указанные водоемы, а также в Щекинское водохранилище в Тульской области более 14,3 тысяч мальков стерляди и толстолобика.

На предприятии подчеркнули, что уделяют большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Требования политики в области экологической безопасности предприятия учитываются при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти.