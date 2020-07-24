Следж-хоккей для взрослых планируется развивать в Нижегородской области Спорт

Следж-хоккей для взрослых планируется развивать в Нижегородской области. Впервые в истории региона будет сформирована взрослая следж-хоккейная команда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Нижегородская область исторически – "хоккейный" регион, сегодня это один из любимых видов спорта нижегородцев. В регионе есть не только крупные клубы и команды, но и многочисленные профессиональные и любительские секции. Отрадно, что хоккей популярен и у нижегородцев с ограниченными возможностями здоровья: у нас уже есть две детские следж-хоккейные команды", - подчеркнул Глеб Никитин.

В региональном минспорте уточняют, что год назад Федерацией хоккея города Нижнего Новгорода была создана детская cледж-хоккейная команда "Торпедо-Следж", которая уже успела принять участие во всероссийском фестивале детской следж-хоккейной лиги в Сочи. Из-за постоянно растущего количества желающих в марте этого года в регионе сформировали ещё одну детскую команду в регионе - "Чайка-Следж". За прошедший год федерация наработала определённый опыт в этом виде спорта, приобрела необходимое оборудование, отобрала и обучила тренерский состав.

Теперь при поддержке Глеба Никитина и регионального минспорта реализуется инициатива по созданию следж-команды по хоккею для взрослых.

"Первая в истории взрослая следж-хоккейная команда с самыми высокими спортивными целями и задачами позволит запустить новый этап в развитии следж-хоккея в Нижегородской области и паралимпийского спорта в целом. Кроме того, следж-хоккей - это не просто возможность активно заниматься спортом для физической реабилитации, это огромные положительные эмоции, которые приносит игра каждому участнику", - продолжил Глеб Никитин.

Как рассказали в министерстве, с 30 июля объявлен набор во взрослую спортивную команду по данному виду спорта. Все подробности можно узнать в группе федерации в ВКонтакте, на сайте, а также на информационных порталах министерства спорта Нижегородской области.

СПРАВКА (Википедия):

Следж-хоккей или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Игра заключается в противоборстве на специальных санях двух команд, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая наибольшее количество шайб в ворота соперника. Следж-хоккей входит в программу зимних Паралимпийских игр.

Следж-хоккей появился в начале 1960-х годов в Стокгольме. В 1969 году в городе уже появилась следж-хоккейная лига из пяти команд, где выступали как игроки с физическими нарушениями, так и физически здоровые игроки. В том же году прошёл первый международный матч по этому виду спорта: в Стокгольм прибыла команда из Осло. Вскоре следж-хоккей начал развиваться и в других странах.