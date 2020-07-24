ЗС НО приняло в двух чтениях закон "Об исполнении областного бюджета за 2019 год" Экономика

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 30 июля приняли в двух чтениях закон "Об исполнении областного бюджета за 2019 год", внесенный губернатором. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Доходы бюджета в 2019 году составили 179,584 млрд рублей, расходы исполнены в сумме 179,066 млрд рублей.

В пресс-службе напомнили, что при принятии бюджета на 2019 год был предусмотрен дефицит в сумме 11,4 млрд рублей. Однако, фактически при исполнении бюджета сложился профицит в сумме 518 млн рублей.

Пресс-служба также сообщает, что в структуре доходов 33,4 млрд рублей составили средства федерального бюджета, в том числе 15,5 млрд рублей - для реализации национальных проектов. Всего из областного и федерального бюджета на нацпроекты было направлено 23,1 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поступили в сумме более 146 млрд рублей, что на 8,8% или на 11,7 млрд рублей больше к фактическим поступлениям 2018 года.

Наибольший удельный вес в поступлениях налоговых и неналоговых доходов за 2019 год занимают следующие доходные источники:

· налоги на прибыль, доходы – 67,6%, в том числе налог на прибыль организаций – 32,8%, налог на доходы физических лиц – 34,8%;

· налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации - 12,8%, в том числе акцизы на алкогольную продукцию составляют 7,0%, акцизы на нефтепродукты – 5,8%;

· налоги на совокупный доход – 6,3%, основная сумма поступлений приходится на налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

· налоги на имущество – 10,5 %, в том числе доля налога на имущество организаций составляет 7,6 %, транспортного налога – 2,9%.

"В прошлом году мы привлекли серьезный объем средств. Доходы областного бюджета составили 179,6 млрд рублей и по сравнению с 2018 годом выросли на 11,3%. Удалось даже перевыполнить план по привлечению доходов. Расходы, в свою очередь, составили 179,1 млрд рублей. Таким образом, областной бюджет за прошлый год исполнен с профицитом в 0,5 млрд рублей", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"2019 год был удачным, финансовые показатели говорят сами за себя. Мы видим, что областной бюджет был исполнен успешно. Вместо изначально планируемого дефицита нам удалось закончить год пусть с небольшим, но профицитом. Важно, что значительные средства были направлены на реализацию национальных проектов", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.