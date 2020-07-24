Старт нового сезона: ФК "НН" сыграет с Томском 1 августа

Футбольный клуб "Нижний Новгород" сыграет с томской "Томью" 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "НН".
Матч пройдет на стадионе "Нижний Новгород" при участии зрителей. Входные группы 1 и 6 будут открыты с 13:00. Начало игры в 14:00.
Российский Футбольный Союз, Футбольная Национальная Лига и ФК "Нижний Новгород" напоминают: ношение масок и перчаток на стадионе является обязательным, в случае нарушения требований зрители могут быть оштрафованы.
"Не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками в местах общего пользования, соблюдайте социальную дистанцию! Берегите себя и окружающих!" - отметили в футбольном клубе.
Информацию о билетах на матч можно уточнить на сайте футбольного клуба. Кассы будут работать 1 августа у 3 гейта (с 10:00 до 15:00), у 6 гейта (с 12:00 до 15:00). Абонементы можно приобрести в кассе у 3 гейта с 10:00 до 15:00.
Футбольный клуб напомнил, что электронные билеты желательно распечатать для прохода в любую входную группу.
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