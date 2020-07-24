"У Законодательного собрания и нижегородского губернатора сложились хорошие партнерские отношения", - Леонид Гойхман Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Леонид Гойхман прокомментировал отчет губернатора Глеба Никитина перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"Хотелось бы поблагодарить губернатора и правительство Нижегородской области за столь детальный отчет: и за содержание, и за формат. Было очень интересно и информативно. Меня как депутата, прежде всего, волнуют проблемы, связанные с транспортом. В своем докладе Глеб Никитин сделал акцент на новых развязках, которые продолжают строиться. Кроме того, транспортным предприятия региона очень поможет новый закон, освобождающий их от уплаты транспортного налога на время пандемии, ведь многие из них находятся на грани выживания", - сказал он.

"Нельзя не обратить внимания и на решение социальных проблем региона. Дополнительно выделенные 6 млрд рублей — большая поддержка для наших граждан. У Законодательного собрания и нижегородского губернатора сложились хорошие партнерские отношения. Надеюсь, дальнейшая совместная работа будет столь же продуктивной", - надеется Леонид Гойхман.