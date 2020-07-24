лукойл
Последние новости рубрики Политика
31 июля 2020 12:36  [2] "У Законодательного собрания и нижегородского губернатора сложились хорошие партнерские отношения", - Леонид Гойхман
31 июля 2020 11:51  [73] Глеб Никитин поручил главам МСУ лично контролировать исполнение нацпроектов
31 июля 2020 10:53  [131] "Совместно с губернатором депутатам предстоит огромная работа по преодолению кризиса", - Ольга Щетинина
31 июля 2020 09:27  [98] Глеб Никитин поздравил мусульман Нижегородской области с праздником Курбан-Байрам
30 июля 2020 18:07  [220] ЗС НО утвердило Оксану Кислицыну в качестве омбудсмена Нижегородской области
30 июля 2020 16:25  [191] "Динамика роста по ключевым показателям в регионе выше среднероссийской", - Артем Баранов
30 июля 2020 15:32  [193] "В 2019 году наш регион добился заметных успехов по всем ключевым показателям", - Николай Шкилев
30 июля 2020 15:14  [211] "Стратегия намного важнее, чем простая ретроспектива", - Дмитрий Барыкин
30 июля 2020 14:10  [309] "В Нижегородской области ведется системная работа, направленная на повышение качества жизни", - Евгений Лебедев
30 июля 2020 13:38  [1216] Восемь районов Нижегородской области объединят в одну маршрутную сеть
Политика

"У Законодательного собрания и нижегородского губернатора сложились хорошие партнерские отношения", - Леонид Гойхман

31 июля 2020 12:36  [2] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Леонид Гойхман прокомментировал отчет губернатора Глеба Никитина перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"Хотелось бы поблагодарить губернатора и правительство Нижегородской области за столь детальный отчет: и за содержание, и за формат. Было очень интересно и информативно. Меня как депутата, прежде всего, волнуют проблемы, связанные с транспортом. В своем докладе Глеб Никитин сделал акцент на новых развязках, которые продолжают строиться. Кроме того, транспортным предприятия региона очень поможет новый закон, освобождающий их от уплаты транспортного налога на время пандемии, ведь многие из них находятся на грани выживания", - сказал он.

"Нельзя не обратить внимания и на решение социальных проблем региона. Дополнительно выделенные 6 млрд рублей — большая поддержка для наших граждан. У Законодательного собрания и нижегородского губернатора сложились хорошие партнерские отношения. Надеюсь, дальнейшая совместная работа будет столь же продуктивной", - надеется Леонид Гойхман.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph