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Политика

"Даже в форс-мажорной ситуации регион движется вперед с минимальными потерями", - Владислав Сивый

31 июля 2020 12:49  [83] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Сивый прокомментировал отчет губернатора Глеба Никитина перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год

"В 2019 году Нижегородская область сделала большой рывок вперед почти по всем направлениям жизнедеятельности, в том числе в социальной сфере. Губернатор в отчетном докладе рассказал депутатам, какие программы реализуются в регионе в настоящее время. Особенно важно, что мы участвуем во всех национальных проектах", - высказал свое мнение депутат.

"Особое внимание Глеб Никитин уделил тому, каким образом ситуация с пандемией сказалась на областном бюджете и на запланированных темпах развития региона. Даже в форс-мажорной ситуации мы продолжаем двигаться вперед с минимальными потерями. Это очень хорошо!", - добавил он.

"Создан большой задел на будущее и по развитию здравоохранения, и по дорожному строительству. Мы не будем снижать темпов! И бюджет, который сегодня хоть и не добирает поступлений, должен справиться с теми задачами, обозначенными на ближайшие два-три года", - подытожил Владислав Сивый.

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