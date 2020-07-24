Здание нижегородского центра по борьбе со СПИД отремонтируют Общество

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Здание объекта культурного наследия - нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД (ГБУЗНО "НОЦ СПИД") отремонтируют. Как сообщается на сайте госзакупок, размещен аукцион по поиску подрядчика для разработки проекта на проведение работ по сохранению объекта.

Речь идет о проекте ремонтно‐реставрационных работ на фасадах и кровле объекта культурного наследия регионального значения "Объекты Нижегородской губернской земской больницы, где работали врачи: Еще Егор Богданович (с 1885 по 1875 гг.), Венский Дмитрий Александрович (с 1868 по 1903 гг.), Кащенко Петр Петрович (в 1889 г.), Михалкин Петр Николаевич (с 1885 по 1918 гг.), Аврамов Петр Георгиевич (с 1919 по 1928 гг.)", расположенного по адресу: ул. Минина, 20 (литер Е).

Здание амбулаторного корпуса - двухэтажное с подвалом. Выстроено из кирпича на известковом растворе. Конструкции междуэтажных и чердачного перекрытий деревянные.

Здание главными фасадами фиксирует перекрёсток улиц Минина и Семашко. Левое крыло западным фасадом выходит во внутренний проезд на территорию "НОЦ СПИД".

Стены здания кирпичные с последующей окраской. Кровля из металлических листов.

Конструктивные решения по проекту не должны нарушать историко-архитектурный облик здания.

Начальная (максимальная) цена контракта на проект ремонтно-реставрационных работ составляет 16 млн 476 тысяч рублей.

Необходимо составить акты технического состояния, провести обмеры, инженерные исследования и разработать архитектурные решения проекта реставрации.

Срок завершения работ - 65 дней с момента заключения контракта.

Гарантийный срок на работы - 5 лет.