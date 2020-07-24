АПЗ готовится к новому отопительному сезону Общество

Фото: Елена Галкина

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина готовится к новому отопительному сезону 2020-2021 гг. Как сообщили в пресс-службе предприятия, подготовка идёт полным ходом.

О том, что уже сделано и какие работы предстоит выполнить, рассказал главный энергетик предприятия Игорь Конев.

– Что обычно включает в себя подготовка к отопительному сезону и когда она начинается?

– Как только выходит приказ о завершении предыдущего отопительного сезона, мы сразу начинаем готовиться к следующему. Обычно в мае. К этому времени у нас уже разработан план мероприятий, определены "узкие места", количество необходимых материалов. К началу отопительного сезона –середине сентября – мы должны прийти "во всеоружии".

В первую очередь идет подготовка тепловых сетей и оборудования, генерирующего тепловую энергию, – котлов и теплообменных аппаратов. Проводится замена аварийных участков, выявленных в ходе предыдущего отопительного сезона, реализуются мероприятия по энергосбережению, например, устранение утечек, монтаж изоляции теплосетей. Всё это обязательная ежегодная работа.

Дополнительно ведется замена теплосетей и системы ГВС внутри корпусов – на производственных участках и в бытовых помещениях. Обновляется и трубопровод холодного водоснабжения. Постоянно работаем над оптимизацией инженерной схемы энергоснабжения.

– Что из запланированных на этот год работ уже начато?

– Сейчас идёт замена внутренних теплосетей, расположенных на участке цеха №49 в северном пристрое. В плане также замена трубопроводов горячего водоснабжения, расположенных на технологическом этаже корпуса №8. В корпусе №1 сеть заменим полностью; работа большая, поэтому будем действовать поэтапно, начнём в этом году с ремонта участка селективной пайки цеха №37 и нескольких смежных помещений.

В цехах №31 и №57 проводится реконструкция систем пожарных трубопроводов, произведён демонтаж старых трубопроводов и незадействованных коммуникаций. Систему ХВС Арзамасского электромеханического завода отделили от внутреннего водопровода цеха №31. В корпусе №7 установим новые сети воздухоснабжения и ХВС по основному пролету.

В рамках проведения масштабного ремонта на 4 этаже корпуса №6 принято решение заменить часть трубопроводов отопления и радиаторы со 2 по 5 этажи, а также изготовить тепловой распределительный узел в подвале корпуса.

Планируем провести работы по реконструкции теплотрасс предприятия: заменить опоры на участке от корпуса №9 до корпуса №13, а также теплоизоляцию трубопроводов от корпуса №9 до ангара №1.

Выполняем и заявки подразделений. Проводятся работы по регулированию температурного режима, устанавливается регулирующая и, если есть, запорная арматура, производится ППР оборудования арматуры.

В рамках профилактической подготовки идут испытание, промывка и опрессовка наружных систем отопления и ГВС. Завершена экспертиза промышленной безопасности оборудования, требующего аттестации в 2020 году. Это один котел в центральной котельной и один – на промбазе. В процессе аналогичная экспертиза паропровода.

– А что касается реконструкции канализационной системы завода, она будет?

– Это еще один ряд задач, которые мы решаем. Старые колодцы делались еще из бутового камня, который со временем крошится и, падая, засыпает коллектор. Трубы, выполненные из чугуна и керамики и прослужившие более полувека, тоже разрушаются. Регулярная чистка, которую мы проводим, помогает, но отложения снижают пропускную способность труб.

Кроме того, в процессе развития предприятия произошло соединение ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, чего быть не должно. Сейчас проводятся работы по разделению стоков, меняются коллекторы на трубы большего диаметра, чтобы обеспечить отведение воды при ливнях. Уже отремонтированы два колодца между 6 и 3 корпусами, еще два (у цеха №31) будут сделаны в ближайшее время. Также планируем замену выходных колодцев с корпусов №1 (сбыт), №2 (цех №53).

– Замена коммуникаций подразумевает подбор материалов и оборудования. Какими принципами руководствуетесь в этом вопросе?

– Качество, надежность, энергосбережение. Например, если трубы – то из пропилена (срок их службы – минимум 50 лет). Для внутренних сетей ХВС – предызолированные, чтобы избежать конденсата; для наружных сетей – с пенополиуретановым утеплителем, чтобы не допустить теплопотерь. Пожарный водопровод монтируем из армированных пластиковых труб (такие крепче и устойчивей к давлению воды). Все это комплектуется соответствующей запорной арматурой, пожарными шкафами. Взамен чугунных радиаторов ставим биметаллические: они по теплоотдаче своим предшественникам не уступают, а качество и надежность в разы выше.

– АПЗ многие годы снабжает теплом Горбольницу №1, ПСЧ-44, православный детский сад. Недавно было объявлено, что скоро эта нагрузка перейдет к ООО "Объединенная ресурсоснабжающая компания". Так ли это?

– Да. С 2023 года эти организации будет обеспечивать теплом ООО "ОРК". Решение принято по итогам состоявшихся в мае в администрации города общественных слушаний по изменениям тепловой схемы Арзамаса. За оставшееся время нам нужно подготовить документы, пересмотреть инженерную схему, технологии и начать непосредственную работу по смене коммуникаций.

Поскольку часть нагрузки на нашу котельную уйдет, снизится потребление газа. Однако мощность паровых котлов окажется избыточной, поэтому планируется переход от применения пара для приготовления горячей воды на применение водоводяных пластинчатых теплообменников. Да, замена оборудования на новое – серьезные дополнительные затраты. Но это оправдано экономическим эффектом. Проектирование по данному вопросу начнется уже в текущем году. На следующий намечены первые монтажные работы.

За время подготовки к отопительному сезону на АПЗ будет заменено: более 2,5 км трубопроводов ХВС, более 1 км трубопроводов ГВС, более 500 м теплосистемы и более 150 радиаторов.