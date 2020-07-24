"Сохранить устойчивость развития региона – общая задача областного правительства и Законодательного собрания", - Андрей Тарасов Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Андрей Тарасов прокомментировал отчет губернатора перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"Отчет губернатора о работе правительства за 2019 год был очень серьезным, основательным и конкретным. Это отметили все коллеги, которые присутствовали на заседании Заксобрания. По итогам 2019 года рост ВРП в регионе составил 3%, притом что среднероссийский показатель – всего 1,3%. А такая доминирующая отрасль экономики, как обрабатывающая промышленность, в Нижегородской области показала рост на 5,5%", - пояснил он.

"Губернатор отметил большую совместную работу депутатского корпуса и правительства по подготовке формирования и исполнения бюджета текущего и прошлого года. Неслучайно по итогам исполнения 2019 года доходная часть бюджета была увеличена, по сравнению с 2018 годом, почти на 10% и составила 214 млрд руб. Это послужило финансовой "подушкой безопасности", которую сегодня мы используем в полном объеме. Мы должны в первую очередь оказывать помощь и поддержку тем, кто нуждается в субсидиях, социальных пособиях. Нижегородская область в числе первых российских регионов уже в начале марта начала помогать тем гражданам, кто потерял работу до 1 марта 2020 года", - добавил Андрей Тарасов.

"Приятно отметить, что в 2019 году - и губернатор это оценил - депутатский корпус подготовил совместно с правительством большую законодательную базу по поддержке обманутых дольщиков. Мы знаем, что это достаточно большая цифра - почти 6 000 человек. Неслучайно даже на российском уровне Нижегородская область отмечена как регион, где наиболее сложная ситуация с обманутыми дольщиками. Та законодательная база, которую мы подготовили в 2019 году, позволила уже в первом полугодии 2020 года официально включить в реестр обманутых дольщиков и восстановить в правах более 4000 граждан. До конца года эта цифра составит почти 5000", - сказал он.

Также, согласно отчету губернатора, в 2019 году был выполнен капитальный ремонт 148 школ и детских садов на общую сумму почти 1 млрд рублей. В 2018 году было построено 2 новых детсада, в 2019 году –20 детсадов.

"Губернатор обозначил самые главные задачи, которые сегодня стоят перед правительством. Не допустить снижения инвестиционной привлекательности региона. Не допустить снижения количества рабочих мест. Сделать всё для того, чтобы оказывать помощь и поддержку, в том числе из областного бюджета, тем категориям индивидуальных предпринимателей и граждан, которые не подпадают под федеральные льготы. Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что и в этом, и в следующем годах нашей общей задачей – правительства и Заксобрания - должно стать сохранение устойчивости развития Нижегородского региона", - резюмировал Андрей Тарасов.