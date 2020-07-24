Канавинский мост и Нижневолжскую набережную перекроют 2 августа Общество

Канавинский мост, Нижневолжскую набережную, а также ряд других улиц перекроют 2 августа 2020 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

С 06:30 до 15:00 2 августа будет запрещено движение транспорта по Волжской набережной (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от Волжской набережной до улицы Самаркандской), улице Самаркандской (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелки), а также по улице Стрелке, улице Советской (на участке от улицы Марата до улицы Стрелки).

Также будет запрещено движение по Канавинскому мосту до Похвалинского съезда, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до улицы Малой Покровской), по Нижневолжской набережной (на участке от Благовещенской площади до Казанского съезда), улице Красной Слободы, улице Широкой, Зеленскому Георгиевскому и Казанскому съездам, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №11А набережной Гребного канала).

В это же время будет прекращено движение транспорта на улицах Верхневолжской, Минина, по площади Минина и Пожарского (на участке от Георгиевского съезда до Зеленского съезда) и улицам Ульянова (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского, Варварской (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), Алексеевской (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского).

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Будут работать эвакуаторы.

Ограничения связаны с тем, что 2 августа продет полумарафон "Беги, герой!"

В этом году забег планировалось провести 31 мая, но из-за пандемии мероприятие перенесли на 2 августа.

Полумарафон проводится при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства спорта РФ. В частности, забег пройдет без зрителей, с минимальным количеством участников. Одно из главных условий для желающих присоединиться к полумарафону - обязательное наличие справки, подтверждающей отрицательный результат на COVID-19. Организаторы и судьи в течение всего мероприятия будут находиться в масках, а участники – до старта и после финиша. У всех перед началом мероприятия измерят температуру тела. Во время забега и при награждении победителей и призеров будет необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. При регистрации, в местах выдачи стартовых пакетов, а также на дистанции все участники будут обеспечены санитайзерами в достаточном количестве.

Подробности - на сайте организатора.