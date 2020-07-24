"Проекты в рамках Стратегии развития Нижегородской области демонстрируют положительную динамику", - Олег Лавричев Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма, Олег Лавричев прокомментировал отчет губернатора перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"Отчет главы региона Глеба Никитина был содержательным, емким, наполненный множеством конкретных фактов и цифр. Новый формат позволил провести заседание в формате онлайн-трансляции, благодаря чему услышать отчет губернатора смогли не только депутаты, но и все желающие. Это, кстати, наглядная иллюстрация цифровизации региона, которая активно развивается усилиями губернатора, правительства и профильных министерств. Благодаря внедряемым интернет-технологиям в Нижегородской области эффективно работают механизмы, помогающие бизнесу получать федеральную поддержку, например, платформа "Мой бизнес". Или сервис "Карта жителя Нижегородской области", который был активно востребован в период самоизоляции. Также благодаря цифровизации смогли перейти на дистанционное обучение все образовательные учреждения", - сказал он.

"Приятно отметить, что итоги 2019 года показывают положительный тренд в развитии региональной экономики. Индекс роста производства у нас выше, чем среднероссийский. Сегодня мы живем в условиях ограничений, поэтому набранный до пандемии темп развития, конечно, хотелось бы восстановить. Губернатор подтвердил, что меры, которые правительство разрабатывало и внедряло на федеральном и региональном уровнях для поддержки бизнеса и отдельных отраслей, остаются актуальными. Мы будем и дальше вместе работать над обеспечением необходимой поддержки", - выразил уверенность он.

"Те проекты, которые реализуются в рамках Стратегии развития Нижегородской области, демонстрируют положительную динамику, а по некоторым показателям даже превышают плановые значения. Так, например, количество и финансирование проектов развития территорий чуть ли не в 2 раза больше изначальных цифр. Хочу отметить хорошую работу правительства и лично губернатора. Надеюсь, что из режима ограничений в связи с пандемией, отразившегося на всех сферах экономики, мы выйдем достойно. Восстановимся и продолжим выполнять планы, заложенные в Стратегии развития региона", - резюмировал Олег Лавричев.