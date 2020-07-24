Склад с полиэтиленом горит в Дзержинске

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Склад хранения полиэтиленовой продукции горит в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 31 июля.
Информация о возгорании поступила в 12:45. Склад расположен в п. Бабушкино, ул. Фрунзе.
В 13.32 объявлен ранг пожара №2.
Для ликвидации пожара привлечено 40 человек и 11 единиц техники.
Другие обстоятельства уточняются.
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