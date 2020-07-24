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Происшествия

Склад с полиэтиленом горит в Дзержинске

31 июля 2020 14:45  [132] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Склад хранения полиэтиленовой продукции горит в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 31 июля.

Информация о возгорании поступила в 12:45. Склад расположен в п. Бабушкино, ул. Фрунзе.

В 13.32 объявлен ранг пожара №2.

 

Для ликвидации пожара привлечено 40 человек и 11 единиц техники.

Другие обстоятельства уточняются.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

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