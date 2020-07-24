Склад с полиэтиленом горит в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Склад хранения полиэтиленовой продукции горит в Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 31 июля.

Информация о возгорании поступила в 12:45. Склад расположен в п. Бабушкино, ул. Фрунзе.

В 13.32 объявлен ранг пожара №2.

Для ликвидации пожара привлечено 40 человек и 11 единиц техники.

Другие обстоятельства уточняются.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области