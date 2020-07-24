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Культура и отдых

Фонтаны в Нижнем Новгороде отключат в день празднования ВДВ

31 июля 2020 15:56  [132] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фонтаны в Нижнем Новгороде отключат во время празднования Дня Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

День рождения советских Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа. Фонтаны отключат на все предстоящие выходные.

В пресс-службе сообщили, что фонтаны в Нижнем Новгороде отключат для ремонтно-профилактических работ "с целью обеспечения стабильной работы, поддержания технических параметров и сохранения водной картины".

Между тем, День ВДВ отмечается в России уже почти 90 лет и за эти годы приобрел традиции, самая известная из которых – купание в фонтанах.

В Нижнем Новгороде под отключение попадут фонтаны на площади Минина, ул. Рокоссовского (аллея Памяти и Славы), ул.Энгельса у "Метеора", ул. Есенина, в скверах на "Черном пруду" и на проспекте Ильича.

3 августа, в понедельник, фонтаны начнут функционировать в штатном режиме в соответствии с установленным графиком работы.

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