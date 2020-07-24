"Прошлый год был весьма успешным для развития дорожной инфраструктуры региона", - Александр Тимофеев Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор фонда "Устойчивое развитие Нижегородской области" Александр Тимофеев прокомментировал отчет губернатора перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"По итогам доклада губернатора Глеба Никитина сложилось четкое понимание, что было в регионе вчера, что происходит сейчас, и как мы двигаемся в будущее. Если взять макроэкономические показатели, которыми закончился 2019 год, то главное — это рост экономики и промышленного производства на 3 и 5 процентов соответственно. Но самое важное, что все планы на 2019 год были перевыполнены", - напомнил он.

"Весьма успешным прошлый год был для развития дорожной инфраструктуры. Новый Борский мост избавил нас от пробок, хотя пока не на 100 процентов. Проблема решится окончательно благодаря развязке Неклюдово-Золотово, которая сейчас достраивается. Была также спроектирована важная для региона развязка в районе Ольгино, и сейчас уже ведется ее строительство. Продолжаются работы на 4-й очереди Южного обхода, который закольцует объезд вокруг города, убрав из Нижнего Новгорода весь многотонный транспорт", - добавил он.

"Серьезная поддержка оказывается многодетным семьям по программе "Доступное жилье". Теперь они могут не только бесплатно получить участок земли под жилищное строительство, но и оформить землю в собственность, чтобы использовать ее для залоговой ипотеки. Либо вместо земельного участка можно получить денежный сертификат, который потом использовать для покупки жилья. Преображаются общественные пространства в каждом районе, они становятся точками притяжения для местных жителей", - считает Александр Тимофеев.

"В своем докладе губернатор не мог не упомянуть о мерах, принятых для борьбы с пандемией. Некоторые из них были непопулярны у населения. Но при этом постоянно велась разъяснительная работа, поэтому большинство нижегородцев отнеслись с пониманием к ограничениям. Важно, что многие предприятия не остановились в период пандемии. Например, продолжала работать строительная отрасль, которая является драйвером экономического развития области", - подчеркнул он.