лукойл
Последние новости рубрики Политика
01 августа 2020 09:48  [8] Памятник нижегородским медикам заложат 1 августа в ходе визита министра здравоохранения России
01 августа 2020 09:20  [56] "Прошлый год был весьма успешным для развития дорожной инфраструктуры региона", - Александр Тимофеев
31 июля 2020 16:05  [236] "Важным показателем работы областного правительства является объем средств, привлеченных из федерального бюджета", - Василий Суханов
31 июля 2020 14:43  [255] "Проекты в рамках Стратегии развития Нижегородской области демонстрируют положительную динамику", - Олег Лавричев
31 июля 2020 13:47  [260] "Сохранить устойчивость развития региона – общая задача областного правительства и Законодательного собрания", - Андрей Тарасов
31 июля 2020 12:49  [176] "Даже в форс-мажорной ситуации регион движется вперед с минимальными потерями", - Владислав Сивый
31 июля 2020 12:36  [277] "У Законодательного собрания и нижегородского губернатора сложились хорошие партнерские отношения", - Леонид Гойхман
31 июля 2020 11:51  [195] Глеб Никитин поручил главам МСУ лично контролировать исполнение нацпроектов
31 июля 2020 10:53  [315] "Совместно с губернатором депутатам предстоит огромная работа по преодолению кризиса", - Ольга Щетинина
31 июля 2020 09:27  [172] Глеб Никитин поздравил мусульман Нижегородской области с праздником Курбан-Байрам
Политика

"Прошлый год был весьма успешным для развития дорожной инфраструктуры региона", - Александр Тимофеев

01 августа 2020 09:20  [56] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор фонда "Устойчивое развитие Нижегородской области" Александр Тимофеев прокомментировал отчет губернатора перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"По итогам доклада губернатора Глеба Никитина сложилось четкое понимание, что было в регионе вчера, что происходит сейчас, и как мы двигаемся в будущее. Если взять макроэкономические показатели, которыми закончился 2019 год, то главное — это рост экономики и промышленного производства на 3 и 5 процентов соответственно. Но самое важное, что все планы на 2019 год были перевыполнены", - напомнил он.

"Весьма успешным прошлый год был для развития дорожной инфраструктуры. Новый Борский мост избавил нас от пробок, хотя пока не на 100 процентов. Проблема решится окончательно благодаря развязке Неклюдово-Золотово, которая сейчас достраивается. Была также спроектирована важная для региона развязка в районе Ольгино, и сейчас уже ведется ее строительство. Продолжаются работы на 4-й очереди Южного обхода, который закольцует объезд вокруг города, убрав из Нижнего Новгорода весь многотонный транспорт", - добавил он.

"Серьезная поддержка оказывается многодетным семьям по программе "Доступное жилье". Теперь они могут не только бесплатно получить участок земли под жилищное строительство, но и оформить землю в собственность, чтобы использовать ее для залоговой ипотеки. Либо вместо земельного участка можно получить денежный сертификат, который потом использовать для покупки жилья. Преображаются общественные пространства в каждом районе, они становятся точками притяжения для местных жителей", - считает Александр Тимофеев.

"В своем докладе губернатор не мог не упомянуть о мерах, принятых для борьбы с пандемией. Некоторые из них были непопулярны у населения. Но при этом постоянно велась разъяснительная работа, поэтому большинство нижегородцев отнеслись с пониманием к ограничениям. Важно, что многие предприятия не остановились в период пандемии. Например, продолжала работать строительная отрасль, которая является драйвером экономического развития области", - подчеркнул он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph