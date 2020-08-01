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Политика

"Это был честный и открытый диалог между губернатором и депутатами", - Владислав Атмахов

01 августа 2020 10:01  [77] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по экологии и природопользованию Владислав Атмахов прокомментировал отчет губернатора перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"Наверное, это первый такой опыт настоящего, живого интерактивного общения представителей власти с депутатским корпусом и избирателями. Я думаю, после этого все нижегородские паблики будут заполнены фрагментами выступления губернатора. Импонирует активная позиция главы региона, его заинтересованность в донесении информации. Выступление Глеба Никитина разительно отличалось от той сухой, казенной манеры речи, которая свойственна многим чиновникам при общении с жителями. Это был честный и открытый диалог: и об успехах, и о проблемах, и о зонах роста. Он очень заряжает своим оптимизмом. Мы всей России должны показать, что мы самые лучшие, самые современные, самые ответственные!" – считает он.

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