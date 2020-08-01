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Политика

"Депутаты получили от губернатора большой объем информации о том, как область жила, живет и как будет выходить из катаклизмов", - Александр Шаронов

01 августа 2020 10:23  [79] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов прокомментировал отчет губернатора Глеба Никитина перед депутатами регионального парламента об итогах работы за 2019 год.

"Отчет, представленный губернатором Нижегородской области, был очень информативным и структурированным, с использованием множества наглядных материалов. Понравилось, что не ограничились только данными 2019 года, но и говорили о событиях, переходящих в 2020 год. Так что депутаты получили от губернатора большой объем информации о том, как область жила, живет и как будет выходить из сегодняшних катаклизмов", - считает он.

"На бытовом уровне каждый из нас испытывает дискомфорт из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, и мы видим, что некоторые регионы снимают их гораздо быстрее. Выслушав убедительные аргументы губернатора, стало абсолютно понятно, почему и для чего были введены действующие ограничения. Думаю, большинство депутатов согласились с тем, что в данной ситуации поспешность в принятии решений неуместна", - подчеркнул он.

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