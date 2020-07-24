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Экономика

Работа ГЖД практически восстановилась после ограничений из-за коронавируса, - Анатолий Лесун

31 июля 2020 17:18  [86] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работа Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" - восстанавливается в связи с постепенным снятием ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом заявил начальник ГЖД Анатолий Лесун в ходе пресс-конференции по итогам деятельности железной дороги за первое полугодие 2020 года.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в первом полугодии пассажиропоток снизился. Чтобы избежать роста заболеваемости, ГЖД во время пандемии отменила 35 поездов дальнего следования.

Всего в январе-июне услугами железной дороги воспользовались 13 млн пассажиров. Из них на поездах дальнего следования путешествовали 2 млн пассажиров, в пригородном – более 11 млн человек.

На настоящий момент, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась, по словам Анатолия Лесуна, курсирование ряда поездов было возобновлено: 96% от всего объёма пригородных поездов, постепенно восстанавливаются поезда дальнего следования. Изменению подвергается составность поездов.

"По объему перевозок на скоростных поездах по направлению Нижний Новгород – Москва ГЖД выходит на уровень 2019 года", - рассказал Анатолий Лесун.

Напомним, РЖД сократили курсирование "Стрижей", "Ласточек" и "Сапсанов" на маршруте Нижний Новгород – Москва в апреле этого года. С 17 августа, с возвратом последней пары "Ласточек", скоростное движение на маршрутах Нижний Новгород – Москва и Нижний Новгород – Санкт-Петербург будет восстановлено в полном объёме.

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