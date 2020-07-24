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Общество

Военные обеспечат жителей Дзержинска питьевой водой

31 июля 2020 17:19  [131] Общество

Фото: пресс-служба ЗВО

Военнослужащие Западного военного округа обеспечат жителей Дзержинска питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе округа 31 июля 2020 года.

Подразделения будут обеспечивать подвоз воды в медицинские учреждения, детские дома и жилые районы города начиная с 1 августа по поручению командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Такие меры обусловлены тем, что в Дзержинске планируется проведение ремонтных работ на водопроводных магистралях, в связи с чем будет прекращено холодное водоснабжение всех потребителей города и ближайших поселков.

Всего для обеспечения водой выделено 10 автомобильных цистерн и задействовано свыше 50 военнослужащих. Единоразово будет восполнен запас воды более чем в 100 тонн для первой необходимости.

По обращению Администрации города Дзержинск обеспечение жителей водой будет проводиться до момента восстановления водоснабжения.

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