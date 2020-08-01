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Общество

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем железнодорожника

02 августа 2020 09:48  [55] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

"День железнодорожника - это праздник для представителей самых разных специальностей: машинистов, механиков, строителей железнодорожных путей, кондукторов, проводников, диспетчеров, работников вокзалов и многих других профессий. Вас объединяет не только железная дорога, но и преданность своей профессии", - говорится в поздравлении.

"Горьковская железная дорога сегодня - это 15 регионов России. Только за прошлый год пассажирами поездов дальнего следования на Горьковской железной дороге стали больше 8 млн человек, а пригородными электричками воспользовались 1,3 млрд пассажиров. Невозможно не испытывать гордость от того, что сердце этого огромного предприятия, формирующего современную экономику страны, находится в Нижнем Новгороде. Здесь же, в нашем городе - самый крупный на ГЖД железнодорожный вокзал", - сказал Юрий Шалабаев.

"В профессиональный праздник желаю вам благополучия, крепкого здоровья, мира и радости в семье и больших успехов в вашем очень нужном для нас всех деле!", - подытожил он.

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