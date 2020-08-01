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Общество

"ВДВ воплотили в себе лучшие качества, которые всегда отличали российскую армию", - Глеб Никитин

02 августа 2020 09:32  [2] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем Воздушно-десантных войск

"В Воздушно-десантных войсках воплотились лучшие качества, которые всегда отличали российскую армию. Преданность долгу, любовь к Родине, чувство товарищества, самоотверженность, готовность быть первыми – без этого немыслим образ десантника!", - говорится в поздравлении.

"Основные традиции воздушно-десантных войск были заложены в годы Великой Отечественной войны. На всех фронтах мужественно проявили себя десантники, выполняя самые сложные задачи. В год 75-летия Великой Победы хочется сказать особые слова благодарности представителям поколения победителей. Своим мужеством вы отстояли свободу всего мира! Этот подвиг навсегда сохранится в памяти народа!", - добавил Глеб Никитин.

"Всем военнослужащим и ветеранам десантных войск я желаю здоровья и благополучия. Пусть небо всегда будет мирным и таким же голубым, как цвет ваших беретов!", - подытожил он.

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