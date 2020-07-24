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Происшествия

Арестован причастный к хищению нефтепродуктов начальник отдела УЭБиПК нижегородского МВД

31 июля 2020 18:40  [1] Происшествия

Сотрудники регионального УФСБ задержали начальника 4 отдела управления экономической безопасности и противодействие коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Нижегородской области полковника Андрея Кислова, который подозревается в причастности к хищению нефтепродуктов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник вы правоохранительных органах.

Следователи полагают, что Кислов осуществлял "крышевание" организованной преступной группы лиц, занимающейся хищением нефтепродуктов из нефтепродуктопроводов АО "Транснефть-Верхняя Волга". Предполагается, что у компании ежемесячно похищалось нефтепродуктов более чем на 20 млн рублей.

Кислова задержали с поличным при получении взятки.

Также был задержан бывший сотрудник полиции А.Попов. Он являлся посредником во время передачи взяток Кислову от участников преступной схемы.

Помимо этого, была пресечена и деятельность вышеназванной организованной группы. По версии следствия, участники группы сделали врезку в нефтепровод, из которой и выкачивали нефтепродукты.

При обысках у участников группы было изъято 70 тонн похищенных нефтепродуктов и орудия, при помощи которого добывалось сырье.

Сейчас в отношении Кислова и Попова возбуждены уголовные дела, сами они арестованы. Проверяется информация о причастности к данному делу других бывших и действующих сотрудников органов полиции, в том числе из числа руководства регионального ГУ МВД.

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