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Бизнес

ГЖД в 2020 году планирует инвестировать в развитие 20,6 млрд рублей

31 июля 2020 19:10  [78] Бизнес

Фото: РЖД

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объем инвестиций в развитие Горьковской железной дороги в 2020 год планируется на уровне 20,6 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам начальник ГЖД Анатолий Лесун.

В частности, в 2020 году уже закуплено 32 единицы тягового подвижного состава на сумму 5,4 млрд рублей. Также выполнена его модернизация существующего состава на 1 млрд рублей.

В первом полугодии на ГЖД отремонтировано 50,7 км пути на сумму 3,3 млрд рублей.

Анатолий Лесун напомнил, что в этом году реконструируются низкая островная платформа №2 станции Семенов и платформа станции Петушки на 15 млн рублей.

Кроме того, на Горьковской железной дороге сейчас выполняются проектно-изыскательные работы по комплексной реконструкции станции Балезино, а также реконструкции станции Лянгасово и приемо-отправочного пути станции Просница.

В этом году продолжаются проектно-изыскательные работы по увеличению пропускной и провозной способности инфраструктуры, чтобы увеличить транзитный контейнеропоток по станции Юдино, удлинению двух приемо-отправочных путей станции Зуевка и строительству третьего пути на участке Дербышки – Арск.

В заключение, он рассказал, что в этом году планируется устроить шесть пешеходных переходов на перегонах Кама-Шолья (Удмуртская Республика), Дербышки – Кендери (Республика Татарстан), Починки – Варя (Нижний Новгород) и на станциях Восстание (Казань) и Керженец в Нижегородской области (два перехода). На это заложено 85 млн рублей.

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