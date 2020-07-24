Памятник нижегородским медикам заложат 1 августа в ходе визита министра здравоохранения России Политика

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Нижегородскую область с рабочим визитом сегодня, 1 августа 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Михаил Мурашко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин осмотрят новый корпус инфекционной больницы № 23 Нижнего Новгорода. Также на территории лечебного учреждения пройдет закладка памятника нижегородским медикам.

Затем состоит церемония передачи 27 автомобилей скорой медицинской помощи медучреждениям региона. После чего Михаил Мурашко проведет рабочее совещание по коронавирусу, а также реализацию комплекса мер по снижению смертности в субъектах РФ, входящих в состав ПФО.

Кроме того, в рамках визита запланирована рабочая встреча Михаила Мурашко и Глеба Никитина.