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Общество

Наталья Пивоварова и Дмитрий Федотов пропали в Дальнеконстантиновском районе

01 августа 2020 17:00  [62] Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Наталья Пивоварова и Дмитрий Федотов пропали в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

По информации поисковиков, они ушли из п.Дальнее Константиново рано утром 29 июля.

Приметы пропавшей Натальи Пивоваровой (1999 г.р.): худощавого телосложения, рост 160 см, волосы светло-русые, глаза голубые.

Была одета в светлую джинсовую куртку, темные джинсы, обута в темно-синие ботинки. При себе у нее была серая сумка в клетку через плечо.

Приметы Дмитрия Федотова (2000 г.р.): худощавого телосложения, рост 175 см, волосы светло-русые, глаза голубые.

Был одет в коричневую ветровку, серую футболку, серые шорты, обут в бирюзовые кроссовки. При себе у него были черный рюкзак в сине-красную клетку и черная спортивная сумка.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.

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