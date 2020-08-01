Нижегородская область ходатайствует о дополнительной господдержке предприятий Бизнес

Правительство Нижегородской области обратилось в правительство РФ с ходатайствами о включении дополнительных нижегородских предприятий в федеральный перечень системообразующих компаний. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

"По большинству из наших обращений уже получено предварительное одобрение – а это более 60 предприятий региона. Надеюсь, коллеги в правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики нас поддержат", - отметил Евгений Люлин.

Напомним, компании из перечня системообразующих предприятий имеют право на дополнительную господдержку. В частности, это субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию товаров, выполнение работ, отсрочка до 1 года и рассрочка до 5 лет по уплате некоторых налогов и авансов, а также госгарантии по кредитам и облигационным займам.

По данным регионального минпрома, сейчас в федеральный перечень системообразующих компаний включены порядка 30 нижегородских предприятий. Среди них – ФКП "Завод имени Я.М.Свердлова", АО "Сибур-Нефтехим", ООО "Сибур-Кстово", ПАО "Русполимет" и другие.

Ранее сообщалось, что центр "Мой бизнес", открывшийся в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сейчас работает в дистанционном режиме. Предприниматели могут оставить обращение на портале: мойбизнес52.рф или позвонить на горячую линию: 8-800-301-29-94.