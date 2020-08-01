Нижегородская теннисистка Элизабет Абрамян выиграла турнир "ТОП-12 России" Спорт

Нижегородка Элизабет Абрамян выиграла турнир по настольному теннису среди 12 лучших спортсменов страны "ТОР-12 России". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Соревнования проходили с 27 по 30 июля в Москве.

17-летняя нижегородская спортсменка в финале обыграла 26-летнюю москвичку Яну Носкову (4:1), участницу Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а в полуфинале - самарскую спортсменку Валерию Щербатых (4:0).

Напомним, что в 2019 году Элизабет Абрамян завоевала 2 серебряных и одну бронзовую медали на первенстве Европы в возрастной категории до 19 лет. В феврале этого года на чемпионате страны теннисистка стала чемпионкой в командном разряде и завоевала серебряную медаль в парном разряде вместе со Львом Кацманом.