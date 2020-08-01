Грибники вновь начали пропадать в Нижегородской области. Об этом рассказали поисковики.
Как сообщает ПСО "Волонтер", 40-летняя Лидия Никулина пропала 1 августа. Утром она ушла в лес из поселка Красногор Шахунского района и не вернулась.
Приметы: рост 150 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза серые.
Была одета в светлую куртку и черные спортивные штаны. При себе у нее было белое ведро.
Сообщить о местонахождении женщины можно по телефону: 291-51-51 или инфоргу поиска Татьяне 8905-195-95-95.
Также в лесу на Бору пропала 47-летняя Елена Царёва. Об этом сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт" Нижегородской области.
Позднее стало известно, что она найдена живой.
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