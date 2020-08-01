Грибники вновь начали пропадать в Нижегородской области Общество

Грибники вновь начали пропадать в Нижегородской области. Об этом рассказали поисковики.

Как сообщает ПСО "Волонтер", 40-летняя Лидия Никулина пропала 1 августа. Утром она ушла в лес из поселка Красногор Шахунского района и не вернулась.

Приметы: рост 150 см, телосложение плотное, волосы русые, глаза серые.

Была одета в светлую куртку и черные спортивные штаны. При себе у нее было белое ведро.

Сообщить о местонахождении женщины можно по телефону: 291-51-51 или инфоргу поиска Татьяне 8905-195-95-95.

Фото: ПСО "Волонтер"

Также в лесу на Бору пропала 47-летняя Елена Царёва. Об этом сообщил поисковый отряд "ЛизаАлерт" Нижегородской области.

Позднее стало известно, что она найдена живой.

Фото: ПО "ЛизаАлерт" Нижегородской области