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Общество

Погода недели будет для нижегородцев солнечной и теплой, но выходные разочаруют

03 августа 2020 00:04  [121] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Теплая и солнечная погода ожидается в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе вплоть до выходных, когда над регионом пройдет холодный фронт.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, сегодня – в понедельник, а также во вторник и в среду, прогнозируется солнечная погода без осадков. Температура воздуха будет достигать +27°, а ночью – от +14° до +17°. Ветер ожидается северный и очень слабый.

В четверг 6 августа погода немного изменится – появятся небольшие облака, но на температуру воздуха это не повлияет, а наоборот – она поднимется до +29°. Осадков также не прогнозируется.

В пятницу 7 августа погода испортится окончательно – весь день будет пасмурно и небольшой дождь, дневная температура воздуха понизится до +21°.

Между тем, в субботу снова прогнозируется солнечная погода, но без жарких аномалий – всего лишь +22°. В ночь на воскресенье похолодает до +12°, а днем в воскресенье будет пасмурно и +17°.

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