лукойл
Последние новости рубрики Политика
03 августа 2020 09:16  [95] Прокуратура требует прекратить полномочия депутата сельсовета в Шарангском районе
02 августа 2020 09:39  [266] "Железные дороги по праву можно назвать основным звеном транспортной системы государства", - Евгений Лебедев
02 августа 2020 09:12  [297] "Когда-то Нижегородская губерния стала одной из первых в стране, где появилась железная дорога", - Глеб Никитин
01 августа 2020 18:21  [251] "Мы на 26% перевыполнили план по развертыванию коек", - Глеб Никитин
01 августа 2020 10:23  [404] "Депутаты получили от губернатора большой объем информации о том, как область жила, живет и как будет выходить из катаклизмов", - Александр Шаронов
01 августа 2020 10:01  [231] "Это был честный и открытый диалог между губернатором и депутатами", - Владислав Атмахов
01 августа 2020 09:48  [340] Памятник нижегородским медикам заложат 1 августа в ходе визита министра здравоохранения России
01 августа 2020 09:20  [271] "Прошлый год был весьма успешным для развития дорожной инфраструктуры региона", - Александр Тимофеев
31 июля 2020 16:05  [490] "Важным показателем работы областного правительства является объем средств, привлеченных из федерального бюджета", - Василий Суханов
31 июля 2020 14:43  [499] "Проекты в рамках Стратегии развития Нижегородской области демонстрируют положительную динамику", - Олег Лавричев
Политика

Прокуратура требует прекратить полномочия депутата сельсовета в Шарангском районе

03 августа 2020 09:16  [95] Политика

Межрайонная прокуратура требует досрочно прекратить полномочия депутата сельсовета в Шарангском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Установлено, что в отношении депутата Роженцовского сельсовета в июне 2020 года судом вынесен обвинительный приговор по ч. ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.

Вопрос о досрочном ее прекращении депутатских полномочий по-прежнему не инициирован.

В связи с этим прокурором главе местного самоуправления поселения внесено представление с требованием досрочно прекратить депутатские полномочия, которое находится на рассмотрении.

Напомним, прокуратура также требовала досрочно прекратить полномочия другого депутата сельсовета в Шарангском районе. Установлено, что в нарушение требований закона депутат Щенниковского сельсовета, делегированный в Земское собрание Шарангского района, скрыл факт трудоустройства в районной администрации и свои доходы, полученные им в 2018 году от администрации Шарангского муниципального района, которую он ранее возглавлял, в размере более 300 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph