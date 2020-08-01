Прокуратура требует прекратить полномочия депутата сельсовета в Шарангском районе

Межрайонная прокуратура требует досрочно прекратить полномочия депутата сельсовета в Шарангском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Установлено, что в отношении депутата Роженцовского сельсовета в июне 2020 года судом вынесен обвинительный приговор по ч. ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.
Вопрос о досрочном ее прекращении депутатских полномочий по-прежнему не инициирован.
В связи с этим прокурором главе местного самоуправления поселения внесено представление с требованием досрочно прекратить депутатские полномочия, которое находится на рассмотрении.
Напомним, прокуратура также требовала досрочно прекратить полномочия другого депутата сельсовета в Шарангском районе. Установлено, что в нарушение требований закона депутат Щенниковского сельсовета, делегированный в Земское собрание Шарангского района, скрыл факт трудоустройства в районной администрации и свои доходы, полученные им в 2018 году от администрации Шарангского муниципального района, которую он ранее возглавлял, в размере более 300 тысяч рублей.
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