Прокуратура требует прекратить полномочия депутата сельсовета в Шарангском районе Политика

Межрайонная прокуратура требует досрочно прекратить полномочия депутата сельсовета в Шарангском районе. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Установлено, что в отношении депутата Роженцовского сельсовета в июне 2020 года судом вынесен обвинительный приговор по ч. ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.

Вопрос о досрочном ее прекращении депутатских полномочий по-прежнему не инициирован.

В связи с этим прокурором главе местного самоуправления поселения внесено представление с требованием досрочно прекратить депутатские полномочия, которое находится на рассмотрении.



Напомним, прокуратура также требовала досрочно прекратить полномочия другого депутата сельсовета в Шарангском районе. Установлено, что в нарушение требований закона депутат Щенниковского сельсовета, делегированный в Земское собрание Шарангского района, скрыл факт трудоустройства в районной администрации и свои доходы, полученные им в 2018 году от администрации Шарангского муниципального района, которую он ранее возглавлял, в размере более 300 тысяч рублей.