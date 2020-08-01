Два ребенка ушли из детского дома в Балахне Общество

Два ребенка ушли из детского дома в Балахне. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 августа 2020 года.

Установлено, что профилактическая работа с детьми проводилась ненадлежащим образом. Конкретных мер сотрудники детского дома не принимали. Упущения в профилактической работе привели не только к самовольному уходу воспитанников из детского дома, но и к совершению ими мелкого хищения чужого имущества.

По результатам проверки директору детского дома внесено представление. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.