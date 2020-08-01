лукойл
Последние новости рубрики Общество
03 августа 2020 11:45  [98] Власти обнародовали новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев
03 августа 2020 11:41  [63] Призывники приняли присягу в Нижегородском кремле в День ВДВ
03 августа 2020 11:25  [64] "Ростелеком. Юрист" поможет решить правовые вопросы
03 августа 2020 11:15  [80] Два ребенка ушли из детского дома в Балахне
03 августа 2020 10:01  [144] Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Белинского
03 августа 2020 00:04  [537] Погода недели будет для нижегородцев солнечной и теплой, но выходные разочаруют
02 августа 2020 17:23  [371] Грибники вновь начали пропадать в Нижегородской области
02 августа 2020 14:11  [233] Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде Салавата Сафиуллина
02 августа 2020 11:01  [1489] Опубликованы новые данные по коронавирусу в Нижегородской области
02 августа 2020 09:49  [895] Результаты ЕГЭ по биологии улучшились в Нижегородской области
Общество

Два ребенка ушли из детского дома в Балахне

03 августа 2020 11:15  [80] Общество

Два ребенка ушли из детского дома в Балахне. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 августа 2020 года.

Установлено, что профилактическая работа с детьми проводилась ненадлежащим образом. Конкретных мер сотрудники детского дома не принимали. Упущения в профилактической работе привели не только к самовольному уходу воспитанников из детского дома, но и к совершению ими мелкого хищения чужого имущества.

По результатам проверки директору детского дома внесено представление. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph