Алексей Карапузов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода Политика

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Алексей Карапузов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации города.

Пятница, 31 июля была его последним рабочим днем.

Сообщается, что Алексей Карапузов покинул должность в связи с переходом на новое место работы.

Обязанности заместителя главы администрации исполняет Марат Фатхуллин.

Напомним, Алексей Карапузов был назначен замглавы Нижнего Новгорода в октябре 2018 года.