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Политика

Алексей Карапузов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода

03 августа 2020 11:19  [388] Политика

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Алексей Карапузов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации города.

Пятница, 31 июля была его последним рабочим днем. 

Сообщается, что Алексей Карапузов покинул должность в связи с переходом на новое место работы.

Обязанности заместителя главы администрации исполняет Марат Фатхуллин.

Напомним, Алексей Карапузов был назначен замглавы Нижнего Новгорода в октябре 2018 года.

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