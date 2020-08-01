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Алексей Карапузов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в администрации города.
Пятница, 31 июля была его последним рабочим днем.
Сообщается, что Алексей Карапузов покинул должность в связи с переходом на новое место работы.
Обязанности заместителя главы администрации исполняет Марат Фатхуллин.
Напомним, Алексей Карапузов был назначен замглавы Нижнего Новгорода в октябре 2018 года.
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