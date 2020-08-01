"Ростелеком" поддержал полумарафон "Беги, герой!" в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" выступил цифровым партнером ежегодного полумарафона "Беги, герой!", который прошел в Нижнем Новгороде 2 августа. Провайдер оказал техническое содействие в проведении онлайн-трансляции и предоставил подарки участникам и победителям, рассказали в пресс-службе компании.

Наблюдать за ходом соревнований болельщики могли в соцсетях и YouTube.

На старт вышли четыре тысячи нижегородцев. Соревнования проводились в мужском и женском зачетах на дистанциях 1, 5, 10 и 21,1 км. Все участники получили подписку на видеосервис Wink от "Ростелекома". А призеры стали обладателями видеокамер для домашнего видеонаблюдения. Пользователи цифрового сервиса провайдера смогут контролировать происходящее дома из любой точки мира через мобильное приложение или личный кабинет в браузере.

"Беги, герой!" – праздник спорта и здорового образа жизни, в котором участвуют и опытные спортсмены, и новички. Мы были рады поддержать нижегородцев и выступить в качестве партнера соревнований", - сказал директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

"Для многих горожан участие в спортивном празднике стало традицией, они ждут его и готовятся. Спасибо партнерам, которые помогли провести мероприятие на высшем уровне", - добавила организатор забега "Беги, герой!" Наталия Бочарова.

Полумарафон "Беги, герой!" проходит в Нижнем Новгороде с 2015 года. Ежегодно в нем принимают участие несколько тысяч человек, которые выступают в индивидуальном зачете и в составе корпоративных команд.