Молочную кухню в Канавинском районе закрыли за нарушение санитарных норм Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Молочно-раздаточный пункт закрылся на ул. Совнаркомовской, 34 в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте по социальной политике администрации города.

Согласно информации, такое решение было принято, поскольку количество обслуживаемых детей не позволяет содержать ставку санитарки на выдачу питания, а сам раздаток не соответствует санитарным нормам. Дело в том, что на молочном раздатке должно быть два входа – для разгрузки продукции и для входа посетителей с детскими колясками, а здесь он всего один.

По данным МБУЗ "Молочная кухня", в данном раздатке с ноября 2019 года питание получали бесплатно всего 37 детей, 20 семей покупали кисломолочное питание за свой счет. Сейчас все они переведены на раздаточные пункты, находящиеся по ул. Есенина, д.14 и ул. Акимова, 5Б.