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Общество

Почти на 20% увеличилось число обращений нижегородцев, пострадавших от укусов клещей

03 августа 2020 14:40  [63] Общество

Медицинские организации Нижегородской области с 23 по 30 августа зарегистрировали 449 обращений граждан, которые пострадали от укусов клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За неделю до этого было зарегистрировано 383 обращения по поводу укусов клещей. Таким образом, с 23 по 30 августа в число пострадавших увеличилось почти на 20% (на 17,2%).

Всего с начала сезона в лечебные учреждения региона с укусами клещей обратились 6 232 раза. В лабораториях области исследовано 7,1 тысяча клещей.

Из проверенных клещей в 18 обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита. В частности, такие клещи обнаружены в клещах из Борского, Балахнинского, Тоншаевского, Лысковского, Шахунского, Городецкого, Уренского и Ветлужского районов Нижегородской области и Дзержинска, а также в клещах из Приокского и Автозаводского районов Нижнего Новгорода.

Еще 141 проверенный клещ был инфицирован боррелиями, в шести клещах обнаружены эрлихии, в 31 — анаплазмы.

Напомним, что первые случаи укусов клещей зарегистрированы в Нижегородской области в 2020 году в середине марта.

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