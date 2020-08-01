Каталог домов престарелых

Многие люди, достигнув преклонного возраста, нуждаются в особом внимании и заботе. Это связано и с появившимися болезнями, с возрастной немощью и слабостью. Если ваши близкие оказались в подобной ситуации и требуют большого внимания, то для этого существуют дома престарелых.

Зачем нужны дома престарелых

Многие дети не могут ухаживать за своими родителями в силу большой занятости. А как быть, если кто-то из них перенес инфаркт или инсульт, плохо видит или страдает другими расстройствами? Внимание таким пожилым людям нужно уделять постоянно.

Выход очень простой. Вашим близким помогут в частных пансионатах или частных домах престарелых. Условия здесь очень комфортные и приятные. Так что ваши родители не почувствуют себя одиноко. Подобрать пансионат можно через агрегатор домов престарелых. Большая часть таких заведений находится в Москве, но многие и в Московской области.

Чем частный дом престарелых лучше государственного

В государственных домах престарелых не всегда созданы такие условия, чтобы старики чувствовали себя как дома. Тогда как в частные пансионатах условия именно такие.

Прежде всего, многие из таких учреждений находятся за городом, либо на территории с садом, парком, скверами. Много зелени и красивая природа позволяют подопечным заведения много гулять, наслаждаясь красивыми пейзажами.

Также частные пансионаты, как правило, небольшие. Вмещают около 20 человек. Поэтому в них создается домашняя, семейная обстановка. Постояльцы могут общаться между собой, дружить. А в преклонном возрасте очень важно, чтобы было общение, понимание и поддержка.

Также плюсы частных пансионатов для пожилых:

круглосуточное наблюдение и уход;

вкусное и сбалансированное 5 или 7 разовое питание;

контроль здоровья;

санитарно-гигиенический уход.

К несомненным плюсам стоит отнести и то, что здесь для жильцов организуется развлекательная программа. В каждом заведении она своя. Где-то приглашают музыкантов, где-то организуются кружки, в каких-то домах есть своя библиотека. Также обязательны кинопросмотры.

Ну и, конечно, в таких заведениях очень внимательный персонал. Они помогут и с кормлением, и с уходом, и с приемом лекарств.

Каталог пансионатов и домов престарелых

В каталоге pansionat-domodedovskaya.ru вы можете найти ссылки на такие заведения:

социальные;

с медицинским уходом;

для лежачих больных;

с деменцией;

с болезнью Альцгеймера;

после инсульта;

для больных;

для слепых;

и другие.

Выбрав нужную категорию, вы попадете на страницу со списком домов для пожилых. Выбирайте, который вам больше нравится, открывайте его, смотрите фото и узнавайте о заведении.

Лучшие пансионаты для пожилых людей готовы распахнуть свои двери!

Также в каталоге вы найдете и другие разделы. Помимо домов престарелых, здесь есть реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, хосписы и другие центры.