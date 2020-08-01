Систему центрального теплоснабжения будут развивать в Дзержинске Бизнес

Фото: пресс-служба правительства области

Правительство Нижегородской области, администрация Дзержинска и ПАО "Т Плюс" готовятся к подписанию трехстороннего соглашения о взаимодействии в сфере теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, такую информацию озвучил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на церемонии ввода в эксплуатацию нового котла на Дзержинской ТЭЦ.

Трехстороннее соглашение подразумевает развитие системы централизованного теплоснабжения города с привлечением инвестиций и проведением дополнительных мероприятий по техническому перевооружению Дзержинской ТЭЦ.

Пресс-служба также сообщает, что производительность нового котла на ТЭЦ составляет 75 т/час. Его строительство началось в третьем квартале 2019 года и длилось меньше года. Оборудование заменило старый котел, который выработал свой ресурс. Стоимость реализации инвестиционного проекта составила 270 млн рублей.

"Замена котла позволит снизить удельные расходы топлива, оптимизировать технико-экономические показатели работы. Кроме того, новое оборудование повысит эффективность работы всей станции и надежность теплоснабжения города", - рассказал директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.