Депутаты ЗС НО проверили благоустройство в Красных Баках Политика

Комиссионный объезд общественных пространств, благоустроенных в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", прошел 31 июля в рабочем поселке Красные Баки.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в состав комиссии вошли депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель общественного совета по реализации проекта ФКГС Артём Баранов, депутат регионального парламента Андрей Вилков, представители местной администрации и общественные контролёры.

Было проверено благоустройство главной площади в поселке – площади Свободы. Здесь проходят все массовые мероприятия. По проекту должно быть выполнено озеленение территории, а также установлены малые архитектурные формы и уложена брусчатка. Кроме того, в планах заасфальтировать подъездные дороги к площади. На сегодняшний день на территории идут подготовительные работы по укладке брусчатки. Сдать объект планируется осенью этого года.

Следующим пунктом в работе комиссии стало посещение благоустроенной смотровой площадки, расположенной у музея-усадьбы князя Трубецкого. В завершении визита комиссия посетила сам музей-усадьбу князя Трубецкого, где познакомилась с историей Краснобаковского района.

"От визита в Краснобаковский район остались самые позитивные впечатления. Благоустройство общественных пространств ведется комплексно и последовательно. Это стало возможно благодаря налаженной работе администрации района, депутатского корпуса, а также проведению общественных слушаний, на которых были учтены пожелания местных жителей. В целом качество выполнения строительных работ находится на высоком уровне. Практика инспекционных проверок будет продолжена. Все выявленные недочеты будут устраняться в тесном взаимодействии с администрацией района", - отметил депутат Законодательного Собрания Артем Баранов.

"Наша основная задача в целом – получить качественные объекты инфраструктуры, для этого и необходим контроль за работой подрядных организаций. Основной вывод, который я могу сделать на сегодняшний день – все объекты находятся в надлежащем состоянии. Смотровую площадку вообще негласно можно считать визитной карточкой Баков, наикрасивейшее место. Кроме того, серьезных нареканий от жителей, жалоб зафиксировано не было", - сказал Андрей Вилков.