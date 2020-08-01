Федерация выделила Нижегородской области 3,5 млрд рублей на замещение выпадающих доходов бюджета Экономика

Федерация выделила Нижегородской области 3,5 млрд рублей на замещение выпадающих доходов бюджета. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства, выделенные по поручению президента России Владимира Путина, минфин РФ направил в 69 субъектов федерации для компенсации снижения их доходов. Средства направлены в те регионы, чьи налоговые и неналоговые поступления, по состоянию на 1 июля 2020 года, были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов. Общая выделенная регионам сумма – 100 млрд рублей.

"Выделенные средства мы направим на замещение выпадающих доходов регионального бюджета. Безусловно, эта сумма – серьезное подспорье в текущей экономической ситуации", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"С одной стороны из-за пандемии мы теряем доходы, с другой – берем на себя дополнительные социальные обязательства. Решения о выделении средств порой приходится принимать достаточно оперативно. Это касается как вопросов здравоохранения, так и поддержки граждан и экономики", - добавил глава региона.

Напомним, что объем привлеченных в Нижегородскую область федеральных средств увеличился в I полугодии 2020 года почти вдвое по сравнению с уровнем предыдущего года — с 9,5 млрд рублей в I полугодии 2019 года до 18,9 млрд рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отметил Нижегородскую область среди регионов с высоким уровнем контрактации и использования ресурсов мартовской дотации на борьбу с пандемией коронавируса.