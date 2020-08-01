Детские лагеря проверяют в Нижегородской области Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Активисты "Единой России" проверяют организацию отдыха и соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий в детских лагерях в условиях действующих ограничительных мер в Нижегородской области. Об этом рассказали в НРО партии.

Региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Роман Танчук с представителями общественного совета проекта и областного министерства образования посетили детские лагеря "Салют" и "Солнечный", которые являются структурными подразделениями Городецкого губернского колледжа.

Оба лагеря, пройдя серьезные проверки, получили разрешение на работу с 1 июля, первыми в них отдохнули дети из детских домов. Сейчас в лагерях "пересменок" - идет подготовка к открытию третьей смены.

Как отметила Любовь Монцева, заместитель директора по дополнительному образованию ГАПОУ "Городецкий губернский колледж", подготовка к приему детей была очень сложной и ответственной. Лагеря работают сейчас в закрытом режиме, отменены даже родительские дни.

"Все сотрудники перед началом каждой смены проходят обязательное тестирование на коронавирус, после заезда в течение всей смены не покидают территорию лагеря. Серьезная работа проводилась по обучению медиков и подготовке работников пищеблока, технического персонала, а также педагогического состава, поскольку отменены все общелагерные мероприятия, организация отрядной работы вышла на первое место. Медицинский, технический персонал и сотрудники пищеблока обязаны во время работы всегда носить маски и перчатки. Ведется ежедневный отчет по состоянию здоровья детей и сотрудников, наличию необходимых средств защиты и многим другим необходимым показателям", - рассказала она.

Длительность смен сокращена с 21 до 14 дней. Также в два раза уменьшена численность отдыхающих детей: в "Салюте" вместо 520 человек в одну смену принимают максимум 255, в "Солнечном" обычно отдыхает одновременно 260 детей, сейчас – 126. В лагерях организован строгий дезинфекционный и питьевой режимы. В спальнях обязательно соблюдается расстояние между кроватями в 1,5 метра, в зависимости от метража сокращено количество проживающих в одной комнате (от двух до четырех человек).

"Подготовка, конечно, была очень сложной в связи с коронавирусом. Много требований, много дополнительных мер и правил. К примеру, в начале смены автобусы с детьми доезжают до ворот, здесь уже принимаем ребят, затем отправляем их личный багаж на обработку под бактерицидными лампами на 30 минут. Потом уже расселяем по отрядам. В корпусе у нас находится четыре комнаты, в каждой проживает по четверо ребят, в обычное время размещалось по восемь человек. Во всех корпусах размещены санитайзеры, в спальнях – бактерицидные лампы. Влажная уборка и санитарная обработка поверхностей специальными средствами проводится трижды в день. В столовой у каждого отряда свое определенное место, количество сидящих за столом также ограничено", - рассказал о принятых мерах безопасности руководитель детского оздоровительного лагеря "Солнечный" Кирилл Кочнев.

Общие мероприятия на территории лагерей не проводятся, все отряды "разводят" по времени и территориально, чтобы дети не контактировали между собой. Большая часть развлекательных событий проходит на открытом воздухе. Соревнования, концерты, викторины, мастер-классы, игры проходят изолированно для каждого отряда, которые могут общаться между собой по видеосвязи.

Как подчеркнул региональный координатор проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия" Роман Танчук, работа детских оздоровительных лагерей в условиях ограничительных мер взята под особый контроль. Главная задача сегодня – организовать безопасный и качественный отдых детей, который будет также и интересен, и полезен в том числе.

"В этом году детская летняя оздоровительная кампания организована в рамках режима повышенной готовности. И хочу отметить, что Нижегородская область справляется с этой задачей на "отлично". Мы посетили сегодня два лагеря, в каждом соблюдаются абсолютно все необходимые требования по безопасности: и персонал лагеря, и отдыхающие перед тем, как заехать, в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирусную инфекцию, установлены рециркуляторы, загруженность лагерей составляет не более 50%, проживание и мероприятия организованы с соблюдением социального дистанцирования. Кроме того, несмотря на ограничения, культурные, спортивные и другие мероприятия организованы максимально интересно и насыщенно. И, если следующие смены в детских лагерях будут организованы на столь серьезном уровне, то дети из лагерей приедут счастливыми и здоровыми", - подвел итоги проверки координатор партпроекта, отметив, что мониторинг детских лагерей будет продолжен.

Как сообщили в областном министерстве образования Нижегородской области, сейчас в регионе работают 11 оздоровительных детских лагерей.