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Бизнес

Т Плюс ввела в эксплуатацию новый энергетический котел Дзержинской ТЭЦ

03 августа 2020 17:42  [48] Бизнес

Фото: пресс-служба Т Плюс

ПАО "Т Плюс" ввело в промышленную эксплуатацию новый энергетический котел Дзержинской ТЭЦ производительностью 75 т/час. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Стоимость проекта составила 270 млн рублей.

Строительство объекта началось в третьем квартале 2019 года. Новый котлоагегат будет вырабатывать пар для производственных мощностей АО "Сибур-Нефтехим" по долгосрочному договору теплоснабжения. Производиться будет именно тот объем пара и именно с теми параметрами, которые требуются ключевому клиенту.

"Благодаря этому Дзержинская ТЭЦ сможет работать эффективнее и экономичнее. А это повысит надежность теплоснабжения города", – сказал на церемонии пуска нового котла директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

"Пуск в эксплуатацию нового котла для Дзержинской ТЭЦ - эпохальное событие. Конечно, все рады происходящим переменам. Причем затронута не только техника, но и автоматическая система управления станции. Это цифровизация, это надежность и, конечно, удобство в обслуживании", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

"Мы видим, что предприятие заинтересовано в модернизации своего оборудования, готово выделять собственные средства на его развитие. Вкладывая сегодня, они снижают риск аварийности в будущем, что особенно важно для Дзержинска и его жителей. Радует, что компания "Т Плюс" особое внимание уделяет также работам по перекладке тепловых сетей Дзержинска. Отмечу, что мы довольны темпами и качеством работ", – добавил глава Дзержинска Иван Носков.

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