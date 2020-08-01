Нижегородский театр "Вера" планирует открыть сезон в сентябре Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр "Вера" планирует открыть сезон в конце сентября. Информация об этом размещена в группе театра в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что в ходе встречи с коллективом 3 августа директор Михаил Горшков поделился своими тревогами насчет планов открытия театра для зрителей и сроков премьер. Однако художественный руководитель Вера Горшкова выразила уверенность, что "все будет хорошо, и в конце сентября мы откроем театральный сезон!".

Также сегодня стало известно, что режиссер Ирина Лаптиева начинает репетиции новой премьеры "Веселая страна Чукоккала" по сказкам Корнея Чуковского "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха".