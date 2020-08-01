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Бизнес

"ПромСтройИнвест" оштрафовали на полмиллиона рублей за склад металлолома у Оки

04 августа 2020 09:14  [1] Бизнес

Фото: управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило административное расследование по факту разгрузки-погрузки и накопления металлолома на необорудованной площадке на территории грузового причала в прибрежно-защитной полосе реки Ока в рабочем поселке Досчатое Выксунского района.

Как было установлено инспекторами ведомства, деятельность, которая стала причиной многочисленных жалоб со стороны местных жителей, осуществляет ООО "ПромСтройИнвест".

Общая площадь склада составила более 1,5 тысяч кв. м. При этом на площадке отсутствуют сооружения и системы для сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения, отсутствуют и локальные очистные сооружения. Ранее в 2019 году решением Выксунского городского суда по иску Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в адрес ООО "ПромСтройИнвест" уже направлялись требования о необходимости должным образом оборудовать площадку для хранения отходов черного лома. Однако сделано этого не было. Предприятие продолжает работать с нарушениями требований Водного кодекса РФ.

Также в ходе расследования было выявлено, что отходы металлолома и иные отходы выходят за границы площадки и размещаются, в том числе, в водоохранной зоне. Результаты анализов отбора проб воды в р. Оке показали превышение по показателю "никель в растворимой воде" примерно в 6 раз. Таким образом, деятельность ООО "ПромСтройИнвест" оказывает негативное влияние на реку. Кроме того, инспекторами Росприроднадзора зафиксирован факт ограничения свободного доступа граждан к водному объекту.

Еще ряд нарушений был выявлен в части обращения с отходами производства и потребления.

По результатам проведенного расследования в отношении юридического и должностных лиц вынесены постановления о привлечении к ответственности сразу по семи статьям Кодекса об административных правонарушениях (ч.1 ст. 8.45, ч.2 ст. 8.14, ч.1 ст. 8.42, ст. 8.12.1, ч.9 ст. 8.2, ч.10 ст. 8.2, ст. 8.5 КоАП РФ). Общий размер штрафных санкций составил более 550 тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу.

Их исполнение будет находиться на постоянном контроле Управления Росприроднадзора.

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