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Общество

"С вводом развязки на Циолковского появятся новые возможности для развития 7-го микрорайона", - Ирина Сумарокова

04 августа 2020 09:33  [41] Общество

"С вводом транспортной развязки на Циолковского появятся новые возможности для развития территорий 7-го микрорайона в Сормове", - убеждена руководитель нижегородской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов по зрению "Перспектива" Ирина Сумарокова.

"Здесь очень хорошая инфраструктура, отличные школы и детские сады, замечательное место для отдыха — Светлоярский парк. Все продумано для комфортной жизни. Но из-за транспортных трудностей район непопулярен, что несправедливо", - добавила она.

Ирина Сумарокова рассказала, что к ним в организацию часто приезжают дети из 7-го микрорайона.

"Из-за постоянных пробок им приходится часто очень долго добираться. Конечно, транспортная развязка на улице Циолковского, позволит им приезжать к нам чаще и получать необходимые социальные услуги. Кроме того, у меня есть и личная заинтересованность в этой эстакаде. За железнодорожным переездом живет моя пожилая мама, которую нужно часто навещать. Очень жалко терять в пробках драгоценное время", - сказала Ирина Сумарокова.

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