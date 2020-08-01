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Происшествия

Иномарка перевернулась в Нижнем Новгороде

04 августа 2020 10:17  [65] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Иномарка перевернулась в Нижнем Новгороде. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, сегодня рано утром, 4 августа водитель Kia Rio не справился с управлением. В результате, автомобиль опрокинулся.

ДТП произошло на ул. Переходникова около дома № 29 в Автозаводском районе.

49-летний мужчина получил травмы, но с ним все в порядке. Госпитализация не потребовалась.

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