Иномарка перевернулась в Нижнем Новгороде Происшествия

Иномарка перевернулась в Нижнем Новгороде. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, сегодня рано утром, 4 августа водитель Kia Rio не справился с управлением. В результате, автомобиль опрокинулся.

ДТП произошло на ул. Переходникова около дома № 29 в Автозаводском районе.

49-летний мужчина получил травмы, но с ним все в порядке. Госпитализация не потребовалась.