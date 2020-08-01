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Иномарка перевернулась в Нижнем Новгороде. Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, сегодня рано утром, 4 августа водитель Kia Rio не справился с управлением. В результате, автомобиль опрокинулся.
ДТП произошло на ул. Переходникова около дома № 29 в Автозаводском районе.
49-летний мужчина получил травмы, но с ним все в порядке. Госпитализация не потребовалась.
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