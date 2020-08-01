Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по вводу жилья Общество

По итогам шести месяцев текущего года Нижегородская область вошла в десятку лидеров по темпам и объемам ввода в эксплуатацию жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 4 августа 2020 года.

"Очень важно, что во время пандемии в регионе практически не останавливали работы по строительству домов. Строительная отрасль является одним из драйверов экономического развития области. И сейчас министерство строительства и Госстройнадзор продолжают оказывать застройщикам содействие в решении проблемных вопросов, чтобы дома вводились в срок", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, с начала года в регионе в эксплуатацию введено 708,5 тысячи кв. метров жилья, что составляет 109,2% к соответствующему периоду 2019 года.

Глеб Никитин также отметил, что темпы вводимого жилья в регионе на 16% выше, чем в среднем в России.