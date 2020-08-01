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Бизнес

Аукцион для строительства жилья около аэропорта пройдет в Нижнем Новгороде

04 августа 2020 11:15  [96] Бизнес

Фото: Яндекс.Карты

Аукцион для строительства жилья около аэропорта пройдет в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте администрации, аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по ул. Зеленхозовской в Автозаводском районе пройдет 11 сентября этого года.

Площадь участка составляет 6 га. Виды разрешенного использования – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, блокированная жилая застройка, обслуживание жилой застройки, объекты гаражного назначения, коммунальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины. Земля находится в муниципальной собственности.

Срок аренды 5 лет.

Начальная цена предмета аукциона (размер первого арендного платежа) – 17 млн 628 тысяч рублей. Сумма задатка - 8 млн 814 тысяч рублей.

Срок комплексного освоения территории составляет 10 лет с даты заключения договора.

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